Ніхто не зробив достатньо. Кулеба назвав найкоротший шлях до перемоги над Росією

Найкоротший шлях до перемоги над російськими загарбниками - це надання Україні усієї необхідної зброї від міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter .

"Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ми повинні бути чесними один перед одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі", - написав він.

Кулеба підкреслив, що озброєння України є найкоротшим шляхом до перемоги та відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами.

Нагадаємо, раніше Кулеба зазначав, що Україна у 2023 році отримає від партнерів всю необхідну військову допомогу, яку не отримала у 2022 році.

Міністр також зазначав, що Україна ніколи не просила інші держави вступати у війну, адже наша країна сама здатна захистити себе. При цьому їй необхідне озброєння від союзників.

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