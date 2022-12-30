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Кулеба: Жоден сантиметр української землі не буде предметом поступок

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 10:02
Кулеба: Жоден сантиметр української землі не буде предметом поступок Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Заяви деяких західних політиків не змінюють позиції нашої влади. Україна не поступиться своїми територіями та виступає лише за повернення землі у міжнародно визнаних кордонах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Будь-хто може говорити про будь-що будь-де, це їхнє право. Позиція президента, позиція України максимально чітка: міжнародно визнаний кордон України. І жоден квадратний сантиметр української землі не буде предметом дипломатичних або військових поступок", - заявив Кулеба.

Міністр також прокоментував матеріал The Washington Post, де стверджувалося, що в адміністрації Байдена є три моделі завершення війни в Україні.

"Ці моделі на переговорах президентів Байдена і Зеленського не обговорювались. Американська сторона не порушувала питання ні про які моделі", - сказав Кулеба.

Що відомо про "три моделі завершення війни", які опублікували у WP

Нагадаємо, нещодавно авторитетне американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому йдеться, що в адміністрації президента США Джо Бадена бачать три різні моделі того, як могла б завершитися війна в Україні шляхом переговорів, а саме:

  • виведення російських військ з усієї території України, включно з Кримом та Донбасом,
  • відведення окупаційних військ на лінію 2014 року,
  • виведення військ РФ з української території включно з Донбасом, але без Криму.

При цьому, як пише видання, президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримає два останніх варіанти, оскільки вони передбачають втрату територій.

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