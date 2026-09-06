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Не лише Віткофф і Кушнер: хто ще прибув на переговори з Зеленським

14:57 06.09.2026 Нд
1 хв
Глава ОПУ розкрив неочікувані подробиці
aimg Юлія Капітонова
Не лише Віткофф і Кушнер: хто ще прибув на переговори з Зеленським Фото: Володимир Зеленський зустрічає посланців Дональда Трампа у Києві (Getty Images)
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6 вересня президент України Володимир Зеленський проведе перемовини не тільки з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а й з європейськими партнерами.

Про це заявив глава ОПУ Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером", - написав Буданов.

За його словами, цей день буде справді насиченим, адже важливі перемовини заплановані не лише з командою президента США Дональда Трампа.

Глава ОПУ підтвердив, що до столиці також прибули представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

"Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", - наголосив Буданов.

Як повідомив сам Зеленський, спочатку він проведе переговори з Віткоффом і Кушнером.

Після їх завершення президент України зустрінеться з європейськими посадовцями. Наразі їхні імена не розкривають.

Відомо, що посланці Трампа, які напередодні відвідували Москву, привезли командам Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна нову пропозицію щодо завершення війни.

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що наразі відомо про перший візит посланців Дональда Трампа до Києва.

Також ми писали, чому Зеленський зібрав нараду перед візитом Віткоффа і Кушнера.

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Володимир Зеленський Кирило Буданов Стів Віткофф Джаред Кушнер Мирні переговори
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