Не лише Віткофф і Кушнер: хто ще прибув на переговори з Зеленським

6 вересня президент України Володимир Зеленський проведе перемовини не тільки з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а й з європейськими партнерами.

Про це заявив глава ОПУ Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером", - написав Буданов.

За його словами, цей день буде справді насиченим, адже важливі перемовини заплановані не лише з командою президента США Дональда Трампа.

Глава ОПУ підтвердив, що до столиці також прибули представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

"Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", - наголосив Буданов.

Як повідомив сам Зеленський, спочатку він проведе переговори з Віткоффом і Кушнером.

Після їх завершення президент України зустрінеться з європейськими посадовцями. Наразі їхні імена не розкривають.

Відомо, що посланці Трампа, які напередодні відвідували Москву, привезли командам Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна нову пропозицію щодо завершення війни.