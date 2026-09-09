У Путина захотели, чтобы США перестали помогать Украине для завершения войны
Россия требует, чтобы США со своей стороны прекратили всю помощь Украине. После этого, мол, появится возможность быстрее добиться урегулирования российско-украинской войны.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".
"США должны прекратить любую помощь Киеву для скорейшего урегулирования на Украине", - цинично потребовал помощник Владимира Путина.
Ушаков обратил внимание, что поддержка Киева со стороны Вашингтона заметно сократилась после прихода к власти президента США Дональда Трампа.
Однако даже это Кремль не устраивает - он хочет, чтобы Белый дом отказался от всех возможных инициатив.
На этом фоне Ушаков также официально подтвердил, что американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не показывали России дорожную карту по Украине, о которой говорил глава Госдепа США Марко Рубио.
Более того, помощник Путина рассказал, что именно обсуждали президент США и российский диктатор во время телефонных переговоров 8 сентября.
По словам Ушакова, речь шла об урегулировании войны РФ против Украины. Удалось ли договориться о чем-то конкретном, он не ответил.
Однако помощник Путина добавил, что Москва сейчас считает именно Абу-Даби приоритетной площадкой для новой встречи по Украине.
К слову, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль одобрительно оценивает новый подход США в мирном процессе.
Он объяснил, что команда Трампа якобы "учитывает реалии на земле", и для российских властей это своеобразный положительный сигнал.
"Это, конечно, вызывает у нас и положительный отклик, и вызывает готовность продолжать с ними разговоры", - додав Лавров.
Ранее РБК-Украина рассказывало, где и когда в ближайшее время могут встретиться Трамп и Путин.
Также стало известно, что российский диктатор продемонстрировал свое пренебрежение к американским посланникам во время встречи в Москве.
Кроме того, мы писали, кто еще прибыл на переговоры в Киев, кроме Уиткоффа и Кушнера.