У Путина снова захотели переговоров с Украиной "на своих условиях"

"Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем на своих условиях. И здесь уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами - переговорщиками России и Украины", - говорит Песков.

По его словам, украинская сторона якобы "отказалась" от этих условий, которые "сама знает". При этом сам Песков не уточняет, что он имеет в виду.

"Так или иначе они будут обеспечены", - считает прес-секретарь российского диктатора.

Напомним, по состоянию на сейчас между Украиной и Россией не ведутся переговоры о прекращении войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неуместности вести переговоры с Россией в нынешней ситуации. По его словам, "пока россиянам не набьют лицо, они ничего не поймут".

При этом российская сторона после "зерновой сделки" захотела более широких переговоров с Украиной.

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