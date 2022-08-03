У Путіна знову захотіли переговорів з Україною "на своїх умовах"

"Росія була і залишається готовою до розв'язання української проблеми дипломатичним шляхом на своїх умовах. І тут просто доречно ще раз нагадати, що ці умови були узгоджені у Стамбулі, і вони були узгоджені обома сторонами - переговорниками Росії та України", - каже Пєсков.

За його словами, українська сторона нібито "відмовилася" від цих умов, які "сама знає". При цьому сам Пєсков не уточнює, що він має на увазі.

"Так чи інакше вони будуть забезпечені", - вважає речник російського диктатора.

Нагадаємо, станом на зараз між Україною та Росією не ведуться переговори щодо припинення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з Росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.

При цьому російська сторона після "зернової угоди" захотіла більш широких переговорів з Україною.

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