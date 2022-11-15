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У Путіна загрожують через репарації Україні: хочуть вилучати західні активи

Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тлі резолюції ООН про відшкодування збитків Україні, викликану агресією РФ, Дмитро Медведєв пригрозив Заходу вилучити активи іноземних приватних інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Якщо на підставі рішення Генасамблеї ООН, висмоктаного ворожими країнами з відомого місця, будуть ухвалені національні акти про крадіжки російських активів, у нас не залишиться вибору", - написав Медведєв.

Він підкреслив, що потрібно буде безповоротно вилучати гроші та майно приватних інвесторів із таких країн, хоча вони й "не несуть відповідальності за дурнів зі своїх урядів".

"Іноземних кредитів, заморожених на рахунках коштів та інших цінностей у нас у країні, за щасливим збігом обставин, якраз більш ніж на 300 мільярдів доларів. Достатньо, щоб компенсувати вкрадене у Росії", - додав Медведєв.

Не обійшлось і без глузування щодо сьогоднішнього ракетного терору по Україні. "У цілому це сумно: ООН прийняла такі беззаконні рішення, що просто гасіть світло. І світло гасять. На наступний день", написав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Москві заявляють про "спроби англосаксів викрасти російські активи" на тлі резолюції ООН про відшкодування збитків Україні, викликану агресією РФ.

Також раніше ми писали, що у Кремлі вважають заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з РФ небажанням вести переговори з Москвою.

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Дмитро МедведєвРосійська Федерація