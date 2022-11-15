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У Путина угрожают из-за репарации Украине: хотят изымать западные активы

Фото: заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фоне резолюции ООН о возмещении ущерба Украине, вызванной агрессией РФ, Дмитрий Медведев пригрозил Западу изъять активы иностранных частных инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного враждебными странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора", - написал Медведев.

Он подчеркнул, что нужно будет безвозвратно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и "не несут ответственности за дураков из своих правительств".

"Иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и других ценностей у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств как раз более чем на 300 миллиардов долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное в России", - добавил Медведев.

Не обошлось и без насмешки по поводу сегодняшнего ракетного террора по Украине. "В целом это грустно: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто гасите свет. И свет гасят. На следующий день", написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Москве заявляют о "попытках англосаксов похитить российские активы" на фоне резолюции ООН о возмещении ущерба Украине, вызванной агрессией РФ.

Также ранее мы писали, что в Кремле считают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не согласится на новые "минские договоренности" с РФ нежеланием вести переговоры с Москвой .

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Дмитрий МедведевРоссийская Федерация