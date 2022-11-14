Медведєв назвав резолюцію ООН "спробою англосаксів викрасти активи Росії"

У Москві заявляють про "спроби англосаксів викрасти російські активи" на тлі резолюції ООН про відшкодування збитків Україні, викликану агресією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в Telegram.

"Англосакси явно намагаються наскрести юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів", - написав він, коментуючи резолюцію ООН. Також Медведєв додав, що ООН нібито необхідно "ухвалити таку ж рекомендацію щодо повного відшкодування збитків США Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим країнам".