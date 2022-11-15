Кремль відреагував на заяву Зеленського про неможливість "Мінську-3"

У Кремлі вважають заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з РФ небажанням вести переговори з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Заява (президента України - ред.) Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на G20 президент Володимир Зеленський твердо заявив - Україна не погодиться на жодні "Мінськ-3", які Росія порушить одразу ж після укладення.

Зазначимо, ще 22 лютого українська влада заявила, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з "мінських домовленостей". Після повномасштабного вторгнення Москва звела на нівець всі тодішні обговорювані можливості мирного врегулювання ситуації.

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