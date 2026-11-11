У Путіна впевнені, що зустріч в Абу-Дабі наблизила РФ і Україну до миру

Результати переговорів в Абу-Дабі

Журналіст нагадав Мединському його "обережні та важливі слова" про те, що Росія нібито намагається наблизитися до досягнення миру.

Помічник Путіна підтвердив, що сторони стали ближче до мирної угоди після переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада. Проте, на його думку, зараз дуже багато залежить від усіх учасників процесу.

"Залежить від України, від позиції США і від того, чи здобуде розум Європа", - каже він.

При цьому головний переговірник РФ не згадав про свою країну та її можливі дії для досягнення миру.

Мединський додав, що у будь-якому випадку Росія буцімто виконає всі завдання, які перед собою ставить.