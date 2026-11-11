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У Путина уверены, что встреча в Абу-Даби приблизила РФ и Украину к миру

16:51 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: помощник Путина Владимир Мединский (Getty Images)

У российского диктатора Владимира Путина считают, что переговоры в Абу-Даби между РФ и Украиной при посредничестве США приблизили стороны к миру.

Об этом заявил помощник Путина и глава переговорной группы РФ в Абу-Даби Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

Результаты переговоров в Абу-Даби

Журналист напомнил Мединскому его "осторожные и важные слова" о том, что Россия якобы пытается приблизиться к достижению мира.

Помощник Путина подтвердил, что стороны стали ближе к мирному соглашению после переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября. Однако, по его мнению, сейчас очень многое зависит от всех участников процесса.

"Зависит от Украины, от позиции США и от того, получит ли обретет ли разум Европа", - говорит он.

При этом главный переговорщик РФ не упомянул о своей стране и ее возможных действиях для достижения мира.

Мединский добавил, что в любом случае Россия будто бы выполнит все задачи, которые перед собой ставит.

Ранее РБК-Украина писало, что тема европейской системы безопасности на переговорах в Абу-Даби была центральной, сказал Мединский.

В некоторых вопросах стороны смогли добиться взаимопонимания, считает он.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщили, что основными темами первого дня переговоров в Абу-Даби были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Европы, Украины и РФ. Также обсуждалась возможность крупного обмена пленными.

Также Россия обновила состав делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. Этот список участников переговоров может многое сказать о планах Кремля на предстоящую встречу.

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