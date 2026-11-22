В России признали, что после украинских атак на Крымский мост логистика с оккупированным Крымом стала сложнее. Правительство РФ допускает введение ограничений на перевозки по переправе.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин, пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, основные маршруты снабжения полуострова удалось наладить, однако организовывать перевозки теперь будет труднее.

Во время общения с журналистами Никитина спросили, удалось ли восстановить логистику, в частности доставку продуктов питания.

"Логистика, конечно, будет немножко посложнее, чем была раньше. Но что надо делать - понятно. В самое ближайшее время коллеги опубликуют последовательность действий и для пассажиров, и для тех, кто везет грузы", - ответил российский вице-премьер.

Он добавил, что железнодорожное движение работает, а профильный оперативный штаб под руководством министра транспорта РФ занимается координацией перевозок.

Что произошло с Крымским мостом после атак

Как известно, в ноябре Украина трижды атаковала Крымский мост - в ночь на 16, 17 и 19 ноября. После ударов движение по переправе неоднократно приостанавливали.

Наиболее серьезные последствия были зафиксированы 17 ноября: одна из арок автомобильной части моста и участок дорожного полотна обрушились в море.

В результате оказалась повреждена автомобильная инфраструктура переправы. После следующей атаки 19 ноября под ударом оказалось железнодорожное полотно.

Таким образом, удары затронули сразу два направления сообщения с оккупированным полуостровом - автомобильное и железнодорожное. Это создало дополнительные трудности для перевозки пассажиров и грузов.