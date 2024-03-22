У Путіна визнали стан війни та зробили цинічну заяву про "існування України"

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Аргументи та факти".

"Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як "спеціальна військова операція", але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації", - заявив він.

Водночас Пєсков ляпнув, що "Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, у якої задокументовано намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати в неї Крим, не кажучи вже про території нових регіонів".

Псевдовибори в Росії

З 15 по 17 березня у Росії відбулися "вибори" президента. Однак у Кремлі ще перед початком "голосування" заявляли, що диктатора Володимира Путіна переоберуть із результатом у 90%.

Окрім того, незаконне "голосування" проводилося на окупованих територіях України. Як повідомляло ГУР, українців під тиском та залякуванням змушували "голосувати" за диктатора.

Як і очікувалося, російська ЦВК оголосила, що майже пропрацювала результати "виборів", і заявила про майже "рекордні" показники голосування за Путіна.

Російські ЗМІ писали, що так звані вибори російського диктатора Володимира Путіна були нечесними виборами в історії РФ.

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