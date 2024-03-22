У Путина признали состояние войны и сделали циничное заявление о "существовании Украины"

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Аргументы и факты".

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как "специальная военная операция", но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", - заявил он.

При этом Песков ляпнул, что "Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов".

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Позже Песков начал оправдываться за свои слова о "состоянии войны".

"Правовой статус СВО де-юре не изменился, но де-факто все это превратилось в войну на фоне все большей вовлеченности Запада в конфликт", - заявил он.

Псевдовыборы в России

С 15 по 17 марта в России состоялись "выборы" президента. Однако в Кремле еще перед началом "голосования" заявляли, что диктатора Владимира Путина переизберут с результатом в 90%.

Кроме того, незаконное "голосование" проводилось на оккупированных территориях Украины. Как сообщало ГУР, украинцев под давлением и запугиванием заставляли "голосовать" за диктатора.

Как и ожидалось, российский ЦИК объявила, что почти проработала результаты "выборов", и заявила о почти "рекордных" показателях голосования за Путина.

Российские СМИ писали, что так называемые выборы российского диктатора Владимира Путина были самыми нечестными выборами в истории РФ.

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