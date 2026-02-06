У Путіна висловилися про замах на генерала РФ Алєксєєва

Що відомо про замах

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про замах на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва у Москві.

За їхніми даними, невідомий чекав на військового біля житлового будинку на Волоколамському шосе, кілька разів вистрілив у нього та втік з місця події.

Пораненого Алексєєва у тяжкому стані доправили до реанімації. Російські правоохоронці відкрили кримінальну справу, стрільця розшукують.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Алексєєв є уродженцем України та навчався у Рязані.

За даними розвідки, він відповідав за організацію ракетно-авіаційних ударів по Україні.

Також його вважають одним із творців і кураторів ПВК "Вагнера", хоча на початку заколоту він публічно закликав бойовиків скласти зброю.

Детальніше про те, хто такий генерал Алексєєв - читайте у матеріалі РБК-Україна.