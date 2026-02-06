У Путіна висловилися про замах на генерала РФ Алєксєєва

У Кремлі висловилися про замах на генерал-лейтенанта Міністерства оборони РФ Володимира Алексєєва, в якого сьогодні зранку, 6 лютого, стріляли в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова російським ЗМІ.
Читайте також: У Москві стріляли в генерала російської армії Алексєєва: перші деталі
За словами Пєскова, "спецслужби роблять свою справу". Він додав, що вся інформація доповідається російському диктатору Володимиру Путіну.
"Ми бажаємо генералу спочатку вижити та одужати", - сказав речник Кремля.
Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про замах на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва у Москві.
За їхніми даними, невідомий чекав на військового біля житлового будинку на Волоколамському шосе, кілька разів вистрілив у нього та втік з місця події.
Пораненого Алексєєва у тяжкому стані доправили до реанімації. Російські правоохоронці відкрили кримінальну справу, стрільця розшукують.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Алексєєв є уродженцем України та навчався у Рязані.
За даними розвідки, він відповідав за організацію ракетно-авіаційних ударів по Україні.
Також його вважають одним із творців і кураторів ПВК "Вагнера", хоча на початку заколоту він публічно закликав бойовиків скласти зброю.
Детальніше про те, хто такий генерал Алексєєв - читайте у матеріалі РБК-Україна.