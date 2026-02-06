Покушение на генерала в РФ: у Путина пожелали ему "выжить"

Что известно о покушении

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева в Москве.

По их данным, неизвестный ждал военного возле жилого дома на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в него и скрылся с места происшествия.

Раненого Алексеева в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Российские правоохранители открыли уголовное дело, стрелка разыскивают.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Алексеев является уроженцем Украины и учился в Рязани.

По данным разведки, он отвечал за организацию ракетно-авиационных ударов по Украине.

Также его считают одним из создателей и кураторов ЧВК "Вагнера", хотя в начале мятежа он публично призвал боевиков сложить оружие.

Подробнее о том, кто такой генерал Алексеев - читайте в материале РБК-Украина.