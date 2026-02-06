RU

Покушение на генерала в РФ: у Путина пожелали ему "выжить"

Фото: Дмитрий Песков, спикер Кремля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле высказались о покушении на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева, в которого сегодня утром, 6 февраля, стреляли в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.

Читайте также: В Москве стреляли в генерала российской армии Алексеева: первые детали

По словам Пескова, "спецслужбы делают свое дело". Он добавил, что вся информация докладывается российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы желаем генералу сначала выжить и выздороветь", - сказал спикер Кремля.

 

Что известно о покушении

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева в Москве.

По их данным, неизвестный ждал военного возле жилого дома на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в него и скрылся с места происшествия.

Раненого Алексеева в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Российские правоохранители открыли уголовное дело, стрелка разыскивают.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Алексеев является уроженцем Украины и учился в Рязани.

По данным разведки, он отвечал за организацию ракетно-авиационных ударов по Украине.

Также его считают одним из создателей и кураторов ЧВК "Вагнера", хотя в начале мятежа он публично призвал боевиков сложить оружие.

Подробнее о том, кто такой генерал Алексеев - читайте в материале РБК-Украина.

