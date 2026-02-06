У Путіна висловилися про замах на генерала РФ Алєксєєва

У Кремлі висловилися про замах на генерал-лейтенанта Міністерства оборони РФ Володимира Алексєєва, в якого сьогодні зранку, 6 лютого, стріляли в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

"Ми бажаємо генералу спочатку вижити та одужати", - сказав речник Кремля.

За словами Пєскова, "спецслужби роблять свою справу". Він додав, що вся інформація доповідається російському диктатору Володимиру Путіну.

Що відомо про замах

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про замах на генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алексєєва у Москві.

За їхніми даними, невідомий чекав на військового біля житлового будинку на Волоколамському шосе, кілька разів вистрілив у нього та втік з місця події.

Пораненого Алексєєва у тяжкому стані доправили до реанімації. Російські правоохоронці відкрили кримінальну справу, стрільця розшукують.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Алексєєв є уродженцем України та навчався у Рязані.

За даними розвідки, він відповідав за організацію ракетно-авіаційних ударів по Україні.

Також його вважають одним із творців і кураторів ПВК "Вагнера", хоча на початку заколоту він публічно закликав бойовиків скласти зброю.

Детальніше про те, хто такий генерал Алексєєв - читайте у матеріалі РБК-Україна.