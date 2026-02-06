ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Покушение на генерала в РФ: у Путина пожелали ему "выжить"

Пятница 06 февраля 2026 13:59
UA EN RU
Покушение на генерала в РФ: у Путина пожелали ему "выжить" Фото: Дмитрий Песков, спикер Кремля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле высказались о покушении на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева, в которого сегодня утром, 6 февраля, стреляли в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.

Читайте также: В Москве стреляли в генерала российской армии Алексеева: первые детали

По словам Пескова, "спецслужбы делают свое дело". Он добавил, что вся информация докладывается российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы желаем генералу сначала выжить и выздороветь", - сказал спикер Кремля.

Что известно о покушении

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева в Москве.

По их данным, неизвестный ждал военного возле жилого дома на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в него и скрылся с места происшествия.

Раненого Алексеева в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Российские правоохранители открыли уголовное дело, стрелка разыскивают.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Алексеев является уроженцем Украины и учился в Рязани.

По данным разведки, он отвечал за организацию ракетно-авиационных ударов по Украине.

Также его считают одним из создателей и кураторов ЧВК "Вагнера", хотя в начале мятежа он публично призвал боевиков сложить оружие.

Подробнее о том, кто такой генерал Алексеев - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Москва Кремль Песков Война в Украине
Новости
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ