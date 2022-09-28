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У Путіна висловилися про цілі "спецоперації" в Україні після "референдумів"

Фото: прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Кремлі заявили, що "спецоперація" продовжуватиметься і після проведення незаконних "референдумів" на захоплених Росією територіях України. Бо росіянам не вдалося захопити всю територію Донецької області.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, що не всі території "ДНР" ще звільнено. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року. Тому, як мінімум, потрібно звільнити всю територію "ДНР", - заявив він.

При цьому Пєсков додав, що бойові дії та захоплення територій продовжиться і після "входження до складу Росії" тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, країни ЄС запровадять нові санкції проти РФ за проведення "референдумів".

Крім того, глава Євроради Шарль Мішель виступив за призупинення членства Росії в Раді безпеки ООН через її невиправдану агресію проти України.

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