У Путіна висловилися про цілі "спецоперації" в Україні після "референдумів"

"Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, що не всі території "ДНР" ще звільнено. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року. Тому, як мінімум, потрібно звільнити всю територію "ДНР", - заявив він.

При цьому Пєсков додав, що бойові дії та захоплення територій продовжиться і після "входження до складу Росії" тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, країни ЄС запровадять нові санкції проти РФ за проведення "референдумів".

Крім того, глава Євроради Шарль Мішель виступив за призупинення членства Росії в Раді безпеки ООН через її невиправдану агресію проти України.

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