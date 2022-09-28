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У Путина высказались о целях "спецоперации" в Украине после "референдумов"

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Кремле заявили, что "спецоперация" будет продолжаться и после проведения незаконных "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины. Поскольку россиянам не удалось захватить всю территорию Донецкой области.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, что не все территории "ДНР" еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию "ДНР", - заявил он.

При этом Песков добавил, что боевые действия и захват территорий продолжится и после "вхождения в состав России" временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, страны ЕС введут новые санкции против РФ за проведение "референдумов".

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановление членства России в Совбезе ООН из-за ее неоправданной агрессии против Украины.

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