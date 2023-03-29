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У Путіна висловилися щодо термінів війни проти України: це надовго

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Москва, Середа 29 березня 2023 13:17
У Путіна висловилися щодо термінів війни проти України: це надовго Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі вважають, що війна Росії проти України триватиме довго. Свої прогнози в Москві пояснюють наративом про те, що вони "воюють не з українцями, а нібито із Заходом".

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, він ухилився від питання, чи може війна проти України завершитися цього року, зазначивши, що "такі оцінки мають давати фахівці, які займаються СВО (війною - ред.) - в Міністерстві оборони".

"А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті - протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, ця гібридна війна, яка розв'язана до нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента ", - викинув чергову маячню Пєсков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу висловив думку, що війна Росії проти України нібито "триватиме до "повного виконання завдань, поставлених Путіним".

Тим часом в Білому домі стверджують, що не бачать ознак швидкого завершення війни в Україні.

Додамо, як раніше зауважив президент Володимир Зеленський, для того, щоб зафіксувати кінець війни Росії проти України, необхідно виконати пункти української формули миру.

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