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У Путіна висловилися про плани Європи створити трибунал для Росії

Москва, П'ятниця 09 травня 2025 16:28
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У Путіна висловилися про плани Європи створити трибунал для Росії Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував плани Європи вже наступного тижня запустити спеціальний трибунал за злочин агресії Росії.

Як передає РБК-Україна, заяву Пєскова наводить ТАСС.

Прес-секретаря Кремля попросили відреагувати на плани Європи щодо спецтрибуналу для Росії.

"Ні. Ми не будемо на це реагувати", - коротко відповів він.

Трибунал для Росії

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ. За підсумками зустрічі учасники висловили політичну згоду на створення такого трибуналу.

Водночас міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель розповів, що спецтрибунал для Росії запустять уже наступного тижня в Люксембурзі.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас зазначила, що трибунал зможе ухвалювати рішення заочно. Але вирок проти російських чиновників зможе набути чинності тільки після того, як вони перестануть перебувати на своїх посадах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що такий трибунал дасть змогу зробити невідворотним покарання для російського диктатора Володимира Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та інших військових злочинців.

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