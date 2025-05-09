У Путина высказались о планах Европы создать трибунал для России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы Европы уже на следующей неделе запустить специальный трибунал за преступление агрессии России.

"Нет. Мы не будем на это реагировать", - коротко ответил он.

Пресс-секретаря Кремля попросили отреагировать на планы Европы по спецтрибуналу для России.

Трибунал для России

Напомним, сегодня, 9 мая, во Львове прошла встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала для РФ. По итогам встречи участники выразили политическое согласие на создание такого трибунала.

При этом министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель рассказал, что спецтрибунал для России запустят уже на следующей неделе в Люксембурге.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отметила, что трибунал сможет принимать решения заочно. Но приговор против российских чиновников сможет вступить в силу только после того, как они перестанут находится на своих должностях.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что такой трибунал позволит сделать неотвратимым наказание для российского диктатора Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других военных преступников.

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