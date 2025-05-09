Трибунал для Путіна, Лаврова і не тільки: глава МЗС розповів, як це працюватиме

Україна завершила важливий етап у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії з боку Росії. Робота над цим тривала понад два з половиною роки - тепер процес переходить до фінальної фази.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу у Львові.

"Для нас найголовніше - зберегти принцип невідворотності покарання. Для всіх. В тому числі для так званої "трійки". Маю на увазі президента РФ, прем'єр-міністра Росії, глави МЗС РФ. Всі вони міжнародні військові злочинці", - заявив Сибіга.

Він нагадав, що мате створення цього трибуналу покликано - винести в майбутньому відповідні вироки. Трибунал буде знаходитись в Гаазі, в столиці міжнародного права і відповідальності.

"Ми зараз приступаємо активно до роботи з Радою Європи. Тут я хотів би наголосити на ролі Ради Європи. Рада Європи є центральною інституцією, центральним елементом цього процесу. Тому сьогодні ми приймаємо політичний документ - львівську декларацію. І даємо політичну підтримку і старт на рівні глав МЗС країн ЄС", - сказав Сибіга.

За його словами, у Люксембурзі відбудуться формально-процедурні ухвалення цього процесу під головуванням країни, що приймає..

"Тут я вдячний Ксав'є Бетелю за його теж заангажованість і прискорення цих процесів, як і вдячний особисто генсеку Ради Європи. Наступними кроками після схвалення процедурно-формального в Люксембургу - буде укладення угоди між Радою Європи та Україною", - розповів Сибіга.

Він уточнив, що укладення угоди поставить фінальну крапку у процесі створення юридичної інфраструктури щодо притягнення російських злочинців за злочин агресії до відповідальності.