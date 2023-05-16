У Путіна вигадали нову ціль війни: бояться "обстрілів" Росії

Як пишуть російські пропагандистські медіа, Пєскова попросили прокоментувати так званий "черговий обстріл Бєлгородської області" на що він і видав чергову порцію маячні.

"Ми, природно, найрішучішим чином це засуджуємо. Продовжується спеціальна військова операція і продовжуватиметься, щоб цього не було", - заявив прихвостень Путіна.

Україна не атакує територію РФ

Нагадаємо, як раніше вже пояснював президент Володимир Зеленський, Україна не атакує територію Росії, бо не зацікавлена в цьому. Сили оборони зосередженні на звільненні суто українських територій.

Додамо, як пояснював радник голови ОП Михайло Подоляк, українці не атакують території РФ, а от країні-агресору варто боятися саме своїх партизанів.

Як зазначили в ОП, такими звинуваченнями в бік України насправді Кремль хоче налякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну.

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