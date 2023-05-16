У Путина придумали новую цель войны: боятся "обстрелов" России

Как пишут российские пропагандистские медиа, Пескова попросили прокомментировать так называемый "очередной обстрел Белгородской области", на что он и выдал очередную порцию бреда.

"Мы, естественно, решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", - заявил прихвостень Путина.

Украина не атакует территорию РФ

Напомним, как ранее уже объяснял президент Владимир Зеленский, Украина не атакует территорию России, потому что не заинтересована в этом. Силы обороны сосредоточены на освобождении украинских территорий.

Добавим, как объяснял советник главы ОП Михаил Подоляк, украинцы не атакуют территории РФ, а вот стране-агрессору следует бояться именно своих партизан.

Как отметили в ОП, подобными обвинениями в сторону Украины Кремль хочет испугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну.

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