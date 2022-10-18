У Путіна відзначилися черговою цинічною заявою щодо України через іранські дрони

Росія нібито використовує для ударів по Києву та іншим українським містам лише техніку власного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, яку наводять росЗМІ.
"Не маємо такої інформації", - сказав Пєсков у відповідь на питання про використання іранських дронів Росією.
При цьому він додав, що у бойових діях в Україні "використовується російська техніка з російськими найменуваннями".
"Всі інші питання до Міноборони", - заявив прес-секретар.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 17 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Україні за допомогою іранських дронів Shahed-136.
Більш детально про іранські безпілотники можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.