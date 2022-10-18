У Путина отличились очередным циничным заявлением по Украине из-за иранских дронов

Россия якобы использует для ударов по Киеву и другим украинским городам только технику собственного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которое приводят росСМИ.
"Не располагаем такой информацией", - сказал Песков в ответ на вопрос об использовании иранских дронов Россией.
При этом он добавил, что в боевых действиях в Украине "используется российская техника с российскими наименованиями".
"Все остальные вопросы к Минобороны", - заявил пресс-секретарь.
Напомним, ранее стало известно, что 17 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине при помощи иранских дронов Shahed-136.
Более детально об иранских беспилотниках можете узнать в материале РБК-Украина.
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