У Путина отличились очередным циничным заявлением по Украине из-за иранских дронов

"Не располагаем такой информацией", - сказал Песков в ответ на вопрос об использовании иранских дронов Россией.

При этом он добавил, что в боевых действиях в Украине "используется российская техника с российскими наименованиями".

"Все остальные вопросы к Минобороны", - заявил пресс-секретарь.