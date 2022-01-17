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У Путина не видят смысла в саммите с Зеленским и Байденом: в чем причина

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Москва, Понедельник 17 января 2022 12:06
У Путина не видят смысла в саммите с Зеленским и Байденом: в чем причина Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

У президента России Владимира Путина пока не видят смысла в проведении трехстороннего саммита с лидерами Украины и США - Владимиром Зеленским и Джо Байденом. В частности, не понимают, что на таких переговорах предлагается обсудить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Насколько я правильно помню, не было никого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих. В данном случае все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией. Россия не является стороной конфликта", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что пока неясно, на кого в вопросе Донбасса надежду возлагает Украина - на США или на нормандский формат.

"Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода. Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать", - добавил Песков.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с участием Путина, на котором могли бы обсуждаться вопросы Донбасса.

В то же время в Кремле отметили, что российской стороне такое предложение не поступало.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Донбасс Джозеф Байден
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