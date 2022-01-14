У Путина заявили, что предложение о трехстороннем саммите США-Украина-РФ не поступало
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о проведении трехстороннего саммита США-Украина-РФ не поступало. Ранее такой формат встречи преложил украинский лидер Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Нет. Пока ничего не поступало", - сказал изданию Песков, отвечая на вопрос о том, поступили ли предложения от США о проведении трехстороннего саммита на высшем уровне.
При этом источник агентства в Москве заявил, что Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на высшем уровне, не обозначила вопросы для обсуждения.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, трехсторонняя встреча лидеров может пройти в формате онлайн-саммита.
Отметим, накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе.