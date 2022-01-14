У Путина заявили, что предложение о трехстороннем саммите США-Украина-РФ не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о проведении трехстороннего саммита США-Украина-РФ не поступало. Ранее такой формат встречи преложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Нет. Пока ничего не поступало", - сказал изданию Песков, отвечая на вопрос о том, поступили ли предложения от США о проведении трехстороннего саммита на высшем уровне.

При этом источник агентства в Москве заявил, что Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на высшем уровне, не обозначила вопросы для обсуждения.