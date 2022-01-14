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У Путина заявили, что предложение о трехстороннем саммите США-Украина-РФ не поступало

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Москва, Пятница 14 января 2022 17:33
У Путина заявили, что предложение о трехстороннем саммите США-Украина-РФ не поступало Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru )
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о проведении трехстороннего саммита США-Украина-РФ не поступало. Ранее такой формат встречи преложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Нет. Пока ничего не поступало", - сказал изданию Песков, отвечая на вопрос о том, поступили ли предложения от США о проведении трехстороннего саммита на высшем уровне.

При этом источник агентства в Москве заявил, что Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на высшем уровне, не обозначила вопросы для обсуждения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, трехсторонняя встреча лидеров может пройти в формате онлайн-саммита.

Отметим, накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

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