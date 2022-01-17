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У Путіна не бачать сенсу в саміті з Зеленським і Байденом: в чому причина

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Москва, Понеділок 17 січня 2022 12:06
У Путіна не бачать сенсу в саміті з Зеленським і Байденом: в чому причина Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

У президента Росії Володимира Путіна поки не бачать сенсу в проведенні тристороннього саміту з лідерами України і США - Володимиром Зеленським і Джо Байденом. Зокрема, не розуміють, що на таких переговорах пропонується обговорити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Наскільки я правильно пам'ятаю, не було нікого уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох. В даному випадку все одно належить з'ясувати, що про Донбас пропонують наші українські опоненти обговорювати з Росією. Росія не є стороною конфлікту", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він також підкреслив, що поки неясно, на кого в питанні Донбасу надію покладає Україна - на США чи на нормандський формат.

"Навіщо США, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання мінських домовленостей, точніше, на відсутність ходу. Не думаю, що для цього потрібні США. Можливо, Київ має на увазі якісь інші теми, але це нам всім належить ще дізнатися", - додав Пєсков.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронній саміт за участю Путіна, на якому могли б обговорюватися питання Донбасу.

Водночас у Кремлі зазначили, що російській стороні така пропозиція не надходила.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Донбас Джозеф Байден
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