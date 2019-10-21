У Путина не видят продвижения по подготовке саммита в нормандском формате

Помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия не видит особого продвижения по подготовке саммита в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Ушакова, их беспокоит ситуация, которая создалась после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров нормандского формата между собой, потом их договоренности были закреплены решением контактной группы в Минске. Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах нормандского формата не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется", - заявил он.

Ушаков также отметил тот факт, что после подписания согласованного текста "формулы Штайнмайера", а также одобрения графика разведения сил на участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе "начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева".

Также помощник президента РФ отметил, что в России ожидают, что новый саммит будет тщательно подготовлен.

"Мы хотим, чтобы этот новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей", - заявил Ушаков.

Он добавил, что Москва готова провести саммит, но нужно его тщательно подготовить. "В частности, в ходе беседы Путина с (канцлером Германии Ангелой - ред.) Меркель лидеры условились еще раз дать поручение и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и пытаться состыковать и согласовать позиции", - отметил Ушаков.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что нормандская встреча состоится в ноябре. Министр заявил, что президент пытается решить этот вопрос.

Также Владимир Зеленский заявил, что если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то в таком случае Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей.