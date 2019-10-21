У Путіна не бачать просування по підготовці саміту в нормандському форматі

Помічник президента Російської Федерації з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить особливого просування по підготовці саміту в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Ушакова, їх турбує ситуація, яка створилася після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Нас дещо турбує ситуація, яка створилася після того, як певну роботу провели політичні радники лідерів нормандського формату між собою, потім їх домовленості були закріплені рішенням контактної групи в Мінську. Зараз, я б так сказав: особливого просування у контексті підготовки запланованої зустрічі у верхах нормандського формату не спостерігається, хоча бажання провести таку зустріч у всіх сторін є", - заявив він.

Ушаков також відзначив той факт, що після підписання узгодженого тексту "формули Штайнмайєра", а також схвалення графіка розведення сил на ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське в Донбасі "почали надходити досить суперечливі сигнали з Києва".

Також помічник президента РФ зазначив, що в Росії очікують, що новий саміт буде ретельно підготовлено.

"Ми хочемо, щоб цей саміт був ретельно підготовлений, у тому числі, щоб був заздалегідь узгоджений проект майбутніх підсумкових рішень і, щоб на цьому саміті були намічені якісь додаткові кроки по реалізації мінських домовленостей", - заявив Ушаков.

Він додав, що Москва готова провести саміт, але його потрібно ретельно підготувати. "Зокрема, у ході розмови Путіна з (канцлером Німеччини Ангелою - ред.) Меркель лідери домовилися ще раз дати доручення і радників, і міністерствам закордонних справ активізувати підготовку і намагатися з'єднати і узгодити позиції", - зазначив Ушаков.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді. Міністр заявив, що президент намагається вирішити це питання.

Також Володимир Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення в Золотому, то в такому разі Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей.