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У Путина видят потенциал для наращивания транзита газа в ЕС в обход Украины

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Москва, Четверг 07 октября 2021 13:24
У Путина видят потенциал для наращивания транзита газа в ЕС в обход Украины Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина видят потенциал для наращивания транзита газа в Европу. В частности, в обход Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, зависит ли наращивание поставок от запуска газопровода "Северный поток-2".

"Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны… Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - добавил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин исключил увеличение поставок газа через Украину, потому что, по его мнению, украинская ГТС якобы может лопнуть.

При этом он подчеркнул, что Украину не нужно ставить в трудное положение, и "Газпром" должен выполнять свои контрактные обязательства.

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Владимир Путин Транзит газа
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