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Путин исключил увеличение поставок газа через Украину: "ГТС может лопнуть"

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Москва, Среда 06 октября 2021 19:13
Путин исключил увеличение поставок газа через Украину: "ГТС может лопнуть" Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин исключил возможность увеличения поставок российского газа через территорию Украины. По его словам, это не выгодно и якобы опасно для украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

По словам Путина, одна из причин, почему Россия не будет увеличивать объемы прокачки газа через территорию Украины, это якобы плохое состояние украинской ГТС.

"Поставки газа через Украину можно было бы увеличить, но это будет себе в убыток. Можно увеличить давление по газотранспортной системе Украины, но она давно не ремонтировалась и может лопнуть", - сказал он.

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