У Путіна бачать потенціал для нарощування транзиту газу до ЄС в обхід України
У президента Росії Володимира Путіна бачать потенціал для нарощування транзиту газу до Європи. Зокрема, в обхід України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков негативно відповів на питання про те, чи залежить нарощування поставок від запуску газопроводу "Північний потік-2".
"Існують же і зараз альтернативні українському транзиту шляхи, які прекрасно працюють, які набагато більш високо технологічні, більш екологічні... Тому потенціал є, все залежить від запитів, від контрактних зобов'язань і комерційних домовленостей", - додав він.
Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін виключив збільшення поставок газу через Україну, тому що, на його думку, українська ГТС нібито може лопнути.
При цьому він підкреслив, що Україну не потрібно ставити у скрутне становище, і "Газпром" має виконувати свої контрактні зобов'язання.