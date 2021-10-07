У Путіна бачать потенціал для нарощування транзиту газу до ЄС в обхід України

У президента Росії Володимира Путіна бачать потенціал для нарощування транзиту газу до Європи. Зокрема, в обхід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Існують же і зараз альтернативні українському транзиту шляхи, які прекрасно працюють, які набагато більш високо технологічні, більш екологічні... Тому потенціал є, все залежить від запитів, від контрактних зобов'язань і комерційних домовленостей", - додав він.

Повідомляється, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков негативно відповів на питання про те, чи залежить нарощування поставок від запуску газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін виключив збільшення поставок газу через Україну, тому що, на його думку, українська ГТС нібито може лопнути.

При цьому він підкреслив, що Україну не потрібно ставити у скрутне становище, і "Газпром" має виконувати свої контрактні зобов'язання.