ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

У Путина не видят перспективы встречи с Зеленским: модальности не меняются

Новина українською →
Москва, Понедельник 11 октября 2021 13:52
У Путина не видят перспективы встречи с Зеленским: модальности не меняются Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина на сегодня не видят перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, в этом контексте, конечно, перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - ответил он на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского.

Напомним, ранее Песков подтвердил контакты по возможной встрече Путина с Зеленским, но общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.

Кроме того, он уточнил, что в случае проведения такого двустороннего саммита тема оккупированного Крыма на нем подниматься не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
DAILY
Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"