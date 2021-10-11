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У Путіна не бачать перспективи зустрічі з Зеленським: модальності не змінюються

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Москва, Понеділок 11 жовтня 2021 13:52
У Путіна не бачать перспективи зустрічі з Зеленським: модальності не змінюються Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна на сьогодні не бачать перспективи зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Оскільки, з точки зору Москви, "модальності не змінюються".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Модальності не змінюються, не змінюється статус щодо виконання попередніх домовленостей, в цьому контексті, звичайно, перспективи поки не проглядаються. Хоча готовність як така президентом неодноразово декларувалася", - відповів він на питання про перспективи зустрічі Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, раніше Пєсков підтвердив контакти щодо можливої зустрічі Путіна з Зеленським, але загального розуміння, як і порядку денного можливої зустрічі, поки немає.

Крім того, він уточнив, що в разі проведення такого двостороннього саміту тема окупованого Криму на ньому підніматися не буде.

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