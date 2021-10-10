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Кремль исключает тему Крыма на саммите Путина и Зеленского: для нас такого вопроса нет

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Москва, Воскресенье 10 октября 2021 18:47
Кремль исключает тему Крыма на саммите Путина и Зеленского: для нас такого вопроса нет Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности обсуждения деоккупации Крыма во время личной встречи президентов Украины и России. Песков подчеркнул, что для Кремля такого вопроса не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной.

Проведение переговоров с глазу на глаз было инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации Крыма и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что окружение Путина против формата с глаза на глаз, потому что переговоры могут закончиться неожиданным для России результатом.

В то же время российские СМИ сообщают, что Путин на встрече с Зеленским хочет договориться о снятии санкций и навязать диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

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