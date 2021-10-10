Кремль исключает тему Крыма на саммите Путина и Зеленского: для нас такого вопроса нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности обсуждения деоккупации Крыма во время личной встречи президентов Украины и России. Песков подчеркнул, что для Кремля такого вопроса не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости" .

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной.

Проведение переговоров с глазу на глаз было инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации Крыма и урегулирования военного конфликта на Донбассе.