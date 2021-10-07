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У Путина подтвердили контакты по встрече с Зеленским. Но общего понимания пока нет

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Москва, Четверг 07 октября 2021 13:00
У Путина подтвердили контакты по встрече с Зеленским. Но общего понимания пока нет Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На сегодня продолжаются контакты по возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Действительно между Офисом президента Украины и Администрацией президента, это (Дмитрий, - ред.) Козак, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться и озвучивались разные предложения. Но пока, в сухом остатке, какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет", - отметил Песков.

Напомним, ранее российский "Коммерсант" опубликовал материал о том, что Москва давно направила предложения по встрече Путина с Зеленским, на которой президент России намерен добиться отмены санкций и навязать Киеву прямой диалог с представителями "ЛДНР".

До этого у Путина заявили, что он никогда не был против с Зеленским.

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