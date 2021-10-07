У Путина подтвердили контакты по встрече с Зеленским. Но общего понимания пока нет

На сегодня продолжаются контакты по возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Но общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Действительно между Офисом президента Украины и Администрацией президента, это (Дмитрий, - ред.) Козак, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться и озвучивались разные предложения. Но пока, в сухом остатке, какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет", - отметил Песков.

Напомним, ранее российский "Коммерсант" опубликовал материал о том, что Москва давно направила предложения по встрече Путина с Зеленским, на которой президент России намерен добиться отмены санкций и навязать Киеву прямой диалог с представителями "ЛДНР".

До этого у Путина заявили, что он никогда не был против с Зеленским.