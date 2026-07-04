У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського про переговори в Костянтинівці

Деталі заяви Кремля

Пєсков прокоментував ініціативу Володимира Зеленського провести переговори у Костянтинівці на Донеччині.

Речник диктатора висунув фейкове твердження, нібито це місто "перейшло під контроль" російської армії, та зауважив, що столицею РФ є саме Москва.

"Якщо у такий спосіб пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Російської Федерації, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про готовність прийняти його в Москві", - стверджує речник Кремля.

За його словами, президент України може приїхати до столиці РФ, щойно буде готовий "ухвалювати важливі відповідальні рішення", зміст яких Зеленському нібито "добре відомий".