У Путина отреагировали на предложение Зеленского о переговорах в Константиновке

Детали заявления Кремля

Песков прокомментировал инициативу Владимира Зеленского провести переговоры в Константиновке Донецкой области.

Спикер диктатора выдвинул фейковое утверждение, будто бы этот город "перешел под контроль" российской армии, и заметил, что столицей РФ является именно Москва.

"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве", - утверждает спикер Кремля.

По его словам, президент Украины может приехать в столицу РФ, как только будет готов "принимать важные ответственные решения", содержание которых Зеленскому якобы "хорошо известно".