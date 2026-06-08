Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підходи європейських лідерів до досягнення миру в Україні є непослідовними, оскільки заяви про прагнення до врегулювання супроводжуються військовою підтримкою Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію пропагандистського РБК.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини, заявив, що їхній підхід до врегулювання конфлікту є суперечливим.
За його словами, країни ЄС одночасно виступають за мирне рішення, але продовжують постачання озброєнь Україні та розвиток її оборонного потенціалу.
Він наголосив, що така позиція виглядає неузгодженою і викликає питання щодо реальних намірів європейських лідерів.
Заява Пєскова стала реакцією на підсумки переговорів лідерів України, Великої Британії, Франції та Німеччини, які пройшли в Лондоні.
За підсумками зустрічі сторони представили спільну заяву з умовами можливого врегулювання конфлікту.
У документі було позначено ключові параметри, які, на думку європейських лідерів, можуть стати основою для майбутнього миру:
Паралельно з дипломатичними ініціативами Велика Британія, Франція і Німеччина заявили про плани посилення військової підтримки України, включно з розвитком далекобійних і протиракетних можливостей.
У Москві подібні дії розглядають як такі, що суперечать заявам про прагнення до миру. Раніше Пєсков також заявляв, що конфлікт може бути завершено "до кінця дня", однак за умови виконання низки вимог російської сторони.
Російський диктатор Володимир Путін неодноразово наголошував, що Росія готова до політичного врегулювання за умови усунення причин конфлікту, включно зі зміною статусу низки територій, нейтральним статусом України та скасуванням санкцій.
Нагадуємо, що російська наступальна кампанія демонструє ознаки зниження ефективності, незважаючи на використання різних методів аналізу обстановки на полі бою.
За підсумками травня українські сили змогли повернути більше територій, ніж російські війська зуміли захопити або утримати під час операцій.
За оцінками аналітиків, за місяць підрозділи РФ просунулися або закріпилися приблизно на 40 кв. км, тоді як втратили контроль орієнтовно над 280 кв. км.