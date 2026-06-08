Позиція Кремля щодо заяв Європи

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативи Великої Британії, Франції та Німеччини, заявив, що їхній підхід до врегулювання конфлікту є суперечливим.

За його словами, країни ЄС одночасно виступають за мирне рішення, але продовжують постачання озброєнь Україні та розвиток її оборонного потенціалу.

Він наголосив, що така позиція виглядає неузгодженою і викликає питання щодо реальних намірів європейських лідерів.

Реакція Москви на зустріч у Лондоні

Заява Пєскова стала реакцією на підсумки переговорів лідерів України, Великої Британії, Франції та Німеччини, які пройшли в Лондоні.

За підсумками зустрічі сторони представили спільну заяву з умовами можливого врегулювання конфлікту.

Основні умови, запропоновані Європою

У документі було позначено ключові параметри, які, на думку європейських лідерів, можуть стати основою для майбутнього миру:

негайне припинення вогню як базовий крок до врегулювання;

використання поточної лінії фронту як відправної точки для переговорів між Україною та РФ;

надання Україні надійних і юридично обов'язкових гарантій безпеки, включно з можливістю розгортання багатонаціональних сил;

збереження заморожених російських активів до закінчення війни і компенсації збитків;

врахування інтересів ЄС і НАТО, рішення щодо яких мають узгоджуватися з країнами-членами.

Військова допомога Україні та позиція Москви

Паралельно з дипломатичними ініціативами Велика Британія, Франція і Німеччина заявили про плани посилення військової підтримки України, включно з розвитком далекобійних і протиракетних можливостей.

У Москві подібні дії розглядають як такі, що суперечать заявам про прагнення до миру. Раніше Пєсков також заявляв, що конфлікт може бути завершено "до кінця дня", однак за умови виконання низки вимог російської сторони.

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово наголошував, що Росія готова до політичного врегулювання за умови усунення причин конфлікту, включно зі зміною статусу низки територій, нейтральним статусом України та скасуванням санкцій.