У Путина отреагировали на пять условий мира от ЕС

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложенные подходы к достижению мира являются непоследовательными и противоречат заявлениям о стремлении к урегулированию конфликта.

В Кремле раскритиковали позицию европейских стран

С соответствующим заявлением Песков выступил 8 июня. Комментируя договоренности, достигнутые европейскими лидерами, он обвинил их в том, что, говоря о мире, они одновременно поддерживают дальнейшее развитие украинского оборонного потенциала и производство новых видов вооружения.

Такое заявление стало реакцией Москвы на итоги встречи лидеров Украины, Великобритании, Франции и Германии, которая состоялась в Лондоне.

Какие условия для достижения мира предложили лидеры Европы

Немедленное прекращение огня

Первым условием европейские лидеры назвали полное и безотлагательное прекращение боевых действий. По их мнению, именно прекращение огня должно стать основой для дальнейшего политического урегулирования.

Переговоры на основе текущей линии фронта

Согласно совместному заявлению, нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для начала переговорного процесса между Украиной и Россией.

Гарантии безопасности для Украины

После вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности.

Речь идет о выполнении ранее принятых международных обязательств, а также о возможном развертывании многонациональных сил на украинской территории.

Сохранение замороженных российских активов

Лидеры подчеркнули, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока РФ не прекратит войну и не компенсирует Украине причиненный ущерб.

Защита интересов ЕС и НАТО

В документе отдельно указано, что любые договоренности, затрагивающие вопросы безопасности Европейского союза и НАТО, должны приниматься только при согласии государств-членов этих объединений.

Европейские лидеры считают необходимым обеспечить защиту интересов обеих организаций в рамках возможного мирного соглашения.