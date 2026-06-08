У Путина отреагировали на пять условий мира от ЕС

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал условия достижения мира в Украине, которые ранее согласовали лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию NV.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложенные подходы к достижению мира являются непоследовательными и противоречат заявлениям о стремлении к урегулированию конфликта.
С соответствующим заявлением Песков выступил 8 июня. Комментируя договоренности, достигнутые европейскими лидерами, он обвинил их в том, что, говоря о мире, они одновременно поддерживают дальнейшее развитие украинского оборонного потенциала и производство новых видов вооружения.
Такое заявление стало реакцией Москвы на итоги встречи лидеров Украины, Великобритании, Франции и Германии, которая состоялась в Лондоне.
Первым условием европейские лидеры назвали полное и безотлагательное прекращение боевых действий. По их мнению, именно прекращение огня должно стать основой для дальнейшего политического урегулирования.
Согласно совместному заявлению, нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для начала переговорного процесса между Украиной и Россией.
После вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности.
Речь идет о выполнении ранее принятых международных обязательств, а также о возможном развертывании многонациональных сил на украинской территории.
Лидеры подчеркнули, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока РФ не прекратит войну и не компенсирует Украине причиненный ущерб.
В документе отдельно указано, что любые договоренности, затрагивающие вопросы безопасности Европейского союза и НАТО, должны приниматься только при согласии государств-членов этих объединений.
Европейские лидеры считают необходимым обеспечить защиту интересов обеих организаций в рамках возможного мирного соглашения.
Напоминаем, что российская наступательная кампания демонстрирует признаки снижения эффективности, несмотря на использование различных методов анализа обстановки на поле боя.
По итогам мая украинские силы смогли вернуть больше территорий, чем российские войска сумели захватить или удержать в ходе операций.
По оценкам аналитиков, за месяц подразделения РФ продвинулись или закрепились примерно на 40 кв. км, тогда как утратили контроль ориентировочно над 280 кв. км.