У Путіна відреагували на дані про таємні постачання ракет з Єгипту
У Кремлі назвали "черговою уткою" дані про таємні постачання ракет з Єгипту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
"Це схоже на чергові утки, яких зараз дуже багато. Тому так і треба ставитись до таких повідомлень", - сказав він.
Як повідомлялося, інформація про плани Єгипту поставити Росії до 40 тисяч ракет з'явилася в газеті The Washington Post. За даними видання, президент країни Абдул-Фаттах Ас-Сісі доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет, щоб уникнути проблем із Заходом.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в соцмережі злили засекречені військові документи, які докладно описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
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