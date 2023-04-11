У Путина отреагировали на данные о тайных поставках ракет из Египта

В Кремле назвали "очередной уткой" данные о тайных поставках ракет из Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Это похоже на очередные утки, которых сейчас очень много. Поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", сказал он.

Как сообщалось, информация о планах Египта поставить России до 40 тысяч ракет появилась в газете The Washington Post. По данным издания, президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом.

Напомним, СМИ сообщали, что в соцсети слили засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.