У Путина отреагировали на данные о тайных поставках ракет из Египта
В Кремле назвали "очередной уткой" данные о тайных поставках ракет из Египта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Это похоже на очередные утки, которых сейчас очень много. Поэтому так и надо относиться к таким сообщениям", сказал он.
Как сообщалось, информация о планах Египта поставить России до 40 тысяч ракет появилась в газете The Washington Post. По данным издания, президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом.
Напомним, СМИ сообщали, что в соцсети слили засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
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