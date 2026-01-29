У Путіна відреагували на чутки про "енергетичне перемир'я" з Україною

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Ні, я не можу поки це коментувати", - сказав Пєсков у відповідь на запитання щодо можливих домовленостей про відмову від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Він наголосив, що наразі Кремль не має інформації, яку міг би підтвердити публічно.
Сьогодні, 29 січня, в інтернеті, зокрема у російських пабліках, поширили інформацію про те, що РФ нібито заборонили завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. Згодом з'явилися заяви про те, що така ж заборона діє і на удари по території РФ.
"Схоже, енергетичне перемир'я діє з обох сторін. Подивимося, як будуть виконувати", - заявив засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев.
Водночас в українських Telegram-каналах повідомили, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між країнами наразі немає. З цієї причини всіх українців закликали бути пильними.
Нагадаємо, Financial Times нещодавно писало, що Україна та США готуються запропонувати країні-агресорці енергетичне перемир'я під час наступного раунду мирних переговорів в Абу-Дабі.
Видання зазначило, що йдеться про пропозицію, за якою Москва припинить удари по українських енергетичних об'єктах, в Київ припинить атаки на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту".