У Путіна відреагували на чутки про "енергетичне перемир'я" з Україною

"Ні, я не можу поки це коментувати", - сказав Пєсков у відповідь на запитання щодо можливих домовленостей про відмову від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Він наголосив, що наразі Кремль не має інформації, яку міг би підтвердити публічно.

Що передувало

Сьогодні, 29 січня, в інтернеті, зокрема у російських пабліках, поширили інформацію про те, що РФ нібито заборонили завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. Згодом з'явилися заяви про те, що така ж заборона діє і на удари по території РФ.

Фото: допис у російському пабліку (скріншот)

"Схоже, енергетичне перемир'я діє з обох сторін. Подивимося, як будуть виконувати", - заявив засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев.

Водночас в українських Telegram-каналах повідомили, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між країнами наразі немає. З цієї причини всіх українців закликали бути пильними.