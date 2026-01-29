У Путина отреагировали на слухи об "энергетическом перемирии" с Украиной

"Нет, я не могу пока это комментировать", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможных договоренностях об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что пока Кремль не располагает информацией, которую мог бы подтвердить публично.

Что предшествовало

Сегодня, 29 января, в интернете, в частности в российских пабликах, распространили информацию о том, что РФ якобы запретили наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появились заявления о том, что такой же запрет действует и на удары по территории РФ.

Фото: сообщение в российском паблике (скриншот)

"Похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон. Посмотрим, как будут выполнять", - заявил основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев.

В то же время в украинских Telegram-каналах сообщили, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетике между странами пока нет. По этой причине всех украинцев призвали быть бдительными.