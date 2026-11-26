В ЄС закликали Росію до енергетичного перемир'я протягом зими, але у Кремлі заявили, що країна-агресорка "нічого не винна".

Про це йдеться у заяві речника російського диктатора Дмитра Пєскова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Вести ".

"Росія нічого не винна. Росія має забезпечити свої національні інтереси. І, звичайно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередників чи роль учасників переговорів про регулювання дуже складно", - сказав він.

Пєсков додав, що це доводить "обґрунтованість побоювань" Москви щодо того, чи "зможуть європейці зайняти конструктивну позицію та допомогти якось мирному процесу".

Речник диктатора також зазначив, що представники ЄС відгукуються на запрошення приїхати до Москви, проте, за його словами, "поки що ясності це не вносить".

Що передувало

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що РФ має погодитися на два формати перемир'я.

Перший передбачає припинення атак на енергетику взимку, а другий має забезпечити безпечне транспортування продовольства через Чорне море.

Фон дер Ляєн підкреслила, що такі домовленості покажуть, чи готовий Кремль підтверджувати свої заяви про переговори реальними діями.